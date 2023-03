Vous avez été nombreux à nous envoyer des clichés du spectacle que le ciel nous a proposé ce mercredi soir, via le bouton orange Alertez-nous. En effet, les planètes Jupiter et Vénus étaient visibles ce soir, et elles étaient particulièrement proches l'une de l'autre. Ce phénomène est assez fréquent, il a déjà eu lieu début février entre Vénus et Neptune, mais c’est toujours un moment assez spectaculaire.