Dans la province de Liège, frappée par les intempéries vendredi soir, pas le temps pour les sinistrés de s'appesantir sur leur mauvaise fortune. Il faut évacuer l'eau et la boue et faire un tri entre ce qui peut être conservé et ce qui doit être jeté. Une équipe RTL info est retournée à Dalhem ce dimanche pour être aux côtés des sinistrés. C'est l'un des coins les plus touchés en province de Liège.