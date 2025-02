Les forces de l'ordre ont déployé l'autopompe et tirent des gaz lacrymogènes devant le siège du MR, avenue de la Toison d'Or, devant lequel plusieurs centaines de manifestants se sont arrêtés. Un important dispositif anti-émeute comprenant plus de 60 policiers en équipements spéciaux empêche l'accès au bâtiment. La situation est tendue et les manifestants scandent "police partout, justice nulle part".