Une grève est en cours chez Bpost : la distribution du courrier est perturbée et les bureaux de poste pourraient rester fermer. Le mouvement a débuté hier soir à 22 heures et se terminera ce soir à la même heure. Les deux piquets de grève principaux se trouvent à Awans et à Fleurus, mais aussi dans d'autres dépôts comme Mouscron ou Mons.