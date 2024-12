Vacances en voiture? Prudence, ce pays européen a drastiquement augmenté les sanctions pour les infractions au code de la route

Téléphone ou alcool au volant? L'Italie punit désormais plus sévèrement les infractions routières. On parle ainsi d'une amende de 2.200€ pour les conducteurs dont l'alcoolémie dépasserait la limite de 0,5 promille.

L'Italie a drastiquement augmenté ce samedi le montant des amendes pour une série d'infractions au code de la route. Les conducteurs dont l'alcoolémie dépasserait la limite de 0,5 promille risquent désormais une amende d'au moins 2.200 euros et une interdiction de conduire de six mois. Ceux qui seraient contrôlés au-dessus du seuil de 1,5 promille risquent six mois de prison.

L'utilisation d'un téléphone au volant sera également plus sévèrement punie, avec des amendes d'au moins 250 euros. Les récidivistes s'exposent, eux, à des sanctions pouvant aller jusqu'à 1.400 euros. Les excès de vitesse seront aussi plus fortement sanctionnés.