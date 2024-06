On a eu droit à un beau soleil dimanche dernier et vous en avez profité pour sortir sur votre terrasse ou dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. C'est le cas de Gilles qui a eu la mauvaise surprise de voir le drone de son voisin voler au-dessus de lui, alors qu'il bronzait ! Il nous demande s'il a la droit de survoler son jardin, via le bouton orange Alertez-nous.