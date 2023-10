Un employé du service des pièces à conviction du palais de justice de Charleroi et sa compagne ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt pour vols et détournements d'objets saisis par la justice, a indiqué jeudi matin Vincent Fiasse le procureur du Roi de Charleroi confirmant une information de Sudinfo. Les deux inculpés ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi et restent en détention préventive.