Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève à plus de 11.200 morts. Nos journalistes Arnaud Gabriel et Nicolas Foulon sont arrivés sur place ce mercredi matin, à Nurdagi, dans la province de Gaziantep. "On peut voir l'espoir. L'espoir de toutes ces personnes qui habitent ici dans la ville", confie Arnaud Gabriel, en direct dans le RTL info 13H.