Zeno Debast "heureux" après la victoire contre La Louvière: "On savait que ça n’allait pas être facile ici"

Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir, en venant à bout (0-1) des amateurs de la RAAL La Louvière, pensionnaires de Nationale 1, au stade du Tivoli. Benito Raman a marqué l'unique but de la rencontre. "Je suis heureux avec cette victoire", a déclaré le défenseur Zeno Debast à notre micro. "On savait que ça n’allait pas être facile ici. On pouvait faire mieux mais en coupe, la victoire est importante. Ce n’était pas facile pour nous au niveau des automatismes car c’est une équipe qui n’a pas joué ensemble. Je suis content de la mentalité de l’équipe."