En janvier, Jeremy Renner était victime d'un violent accident avec un chasse-neige, tout près de son domicile dans la région de Reno, entre le Nevada et la Californie. Grièvement touché, il s'est sorti indemne de cette collision mais souffre tout de même de 30 côtes cassées, a subi un affaissement des poumons et une perforation du foie. Quatre mois plus tard, l'acteur est encore au stade de la réeducation et remarche tout doucement.