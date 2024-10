Mireille Mathieu, la chanteuse légendaire aux 200 millions d'albums vendus et plus de 1.000 chansons enregistrées, n'a pas fini de faire parler d'elle ! À 78 ans, elle vient de débuter une tournée internationale qui la mènera en Allemagne, à Prague, et même à l'Olympia de Paris, ainsi qu'en Belgique.