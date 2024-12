80 ans de la Bataille des Ardennes: "J'avais 13 ans quand la guerre a commencé", témoigne un vétéran

Le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront ce samedi aux côtés des souverains luxembourgeois, mais aussi des Premiers ministres belge et luxembourgeois, de vétérans et de hauts représentants des pays belligérants aux commémorations du 80e anniversaire du début de la sanglante Bataille des Ardennes.

"Bastogne est un lieu symbolique parce que cette ville n'a pas été prise. Donc du fait de la difficulté de la bataille, du temps exécrable, c'est devenu dans les mœurs une bataille terrible", déclare Quentin Lison, fondateur de l'association The Jackets.

De nombreux vétérans présents

Pour l'occasion, de nombreux vétérans ont fait le déplacement. Malgré leur âge avancé, ils tenaient à être présents, comme chaque année, pour partager leur vécu de cette terrible Bataille des Ardennes. "C'est pour eux une façon d'honorer leurs copains qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir malheureusement. De ne pas oublier et de revenir sur les lieux où ils ont combattu il y a 80 ans", explique Quentin Lison, fondateur de l'association The Jackets.

L'un des vétérans présents a 98 ans aujourd'hui. Il se rappelle: "J'avais 13 ans au moment quand la guerre a commencé et je me suis directement engagé dans la résistance", explique-t-il. "J'ai commencé par la presse clandestine, c'est-à-dire imprimer les journaux clandestins, ce qui était très dangereux pour nous parce que les Allemands en propagande étaient passés maîtres dans l'art. Et sur 3000 personnes qui ont été reconnues, il y en a 1000 qui sont mortes dans le camp de concentration. De là, je suis passé à l'Armée secrète et à l'Armée secrète, j'ai fait différentes missions". Notre témoin est ensuite passé à l'armée comme volontaire de guerre. "J'avais une tradition de famille de vivre pour le roi et la patrie et c'est cette devise-là qu'on a eue bien vivante pendant toute l'année. J'ai une fierté d'avoir fait mon travail, mais surtout un grand hommage pour tous les morts."