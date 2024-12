Bataille des Ardennes: 80 ans après, le Roi et la Reine se recueillent aux côtés des vétérans

"We will never forget"

Pour l'occasion, de nombreux vétérans ont fait le déplacement. Malgré leur âge avancé, ils tenaient à être présents, comme chaque année, pour partager leur vécu de cette terrible Bataille des Ardennes. "C'est pour eux une façon d'honorer leurs copains qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir malheureusement. De ne pas oublier et de revenir sur les lieux où ils ont combattu il y a 80 ans", explique ainsi Quentin Lison, fondateur de l'association The Jackets.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient déjà rencontré certains vétérans la veille de la cérémonie, le vendredi 13 décembre. "Tous vétérans us de la bataille des Ardennes. 80 ans après avoir lutté pour la libération de la Belgique, ils sont reçus au Château de Laeken par le Roi et la Reine. Une reconnaissance pour leur courage et celui de leurs compagnons d’armes aujourd’hui disparus. Thank you gentlemen : we will never forget", ont-ils publié sur leur compte officiel, accompagné de photos.