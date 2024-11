Vingt ans déjà que Bob Parr, alias M. Indestructible, Hélène, alias Elastigirl, et leurs trois enfants nous embarquaient dans leurs aventures rocambolesques. Avec son humour mordant et ses personnages attachants, Les Indestructibles reste un classique intemporel qui nous fait rire et réfléchir. Retour sur ce chef-d’œuvre signé Disney-Pixar.