À l’occasion de leur concert baptisé Ambiance 80 qui se déroulera Country hall de Liège, avec Raft, Julie Pietri, Philippe Lafontaine, Gold, jean Schultheiss et bien d’autres. Plastic Bertrand et Alec Mansion ont évoqué l’atmosphère des années 80 et les recettes de leur succès sur Bel RTL. Les artistes répondront aux questions de Thomas De Bergeyck