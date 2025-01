Le prince Harry attaque en justice le groupe de médias de Rupert Murdoch, accusé de collecte illégale d’informations. Ce procès, qui débute à la Haute Cour de Londres, concerne les tabloïds The Sun et News of the World. Déterminé à "rendre des comptes" aux tabloïds, Harry témoignera à nouveau, dans une affaire où des centaines de victimes ont préféré des accords à l’amiable.