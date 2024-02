Carole Germain, 46 ans, buraliste brestoise, s'est lancée l'été dernier dans la pédicure pour cochons, une activité qui a vite rencontré un grand succès chez des propriétaires de cochons domestiques de toute la France. "C'est hallucinant. Je pensais être la seule à avoir un cochon. Et finalement, non, des cochons de canapé, y en a partout. On est des milliers en France", lâche Carole Germain, dans un grand éclat de rire.