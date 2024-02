Un co-détenu d'Alexeï Navalny témoigne de ce qu'il a vu la veille de la mort de l'opposant: "Des faits très inhabituels"

L'opposant russe Alexeï Navalny est décédé brutalement ce vendredi. Emprisonné depuis plusieurs années, ce farouche opposant à la politique de Vladimir Poutine, le président russe, a été retrouvé mort dans des circonstances toujours douteuses et inconnues.

"Tout a commencé quand ils ont accéléré les fouilles dans la soirée", a témoigné l’homme. "C’est courant les jours fériés, quand les gardiens sont pressés de faire la fête. Mais ce jeudi et ce vendredi, il n’y avait pas de jour férié du tout. Ils nous ont alors enfermés et ont renforcé la sécurité. Nous entendions des voitures pénétrer dans l’enceinte de la prison tard dans la nuit, mais nous ne pouvions pas voir à travers les fenêtres de nos cellules de qui ou de quoi il s’agissait".

Le lendemain, le témoin raconte que les gardes ont fouillé les cellules et confisqué les téléphones et les jeux de cartes. Une attitude "très inhabituelle", selon le prisonnier. "Il avait dû se passer quelque chose. Cependant, le vendredi, jour de la mort de Navalny, aucune ambulance n'était présente. Je pense donc qu’il est mort bien plus tôt que ce qui a été annoncé officiellement, probablement la nuit précédente", note le témoin.

Selon le prisonnier, le directeur de la prison était "désemparé" après l’annonce de la mort de l'opposant.