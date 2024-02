Une semaine de 32 heures, sans perte de salaire, comme le veut le PS, est-ce possible? Un expert n'est pas de cet avis

Quatre mois après avoir changé de rythme de travail, Yves, qui travaille dans un garage automobile, le savoure pleinement. Sa semaine commence le mercredi et se termine le samedi soir, après 32 heures de travail.

"Comme j'ai 60 ans, ça me permettra d'avoir une carrière un peu plus longue et d'arriver jusqu'à 67 ans, car nous sommes quand même dans des travaux assez lourds. C'est quelque chose de très positif", note-t-il. Dans ce garage, un tiers de l'équipe bénéficie de cette mesure qui s'adresse aux membres du personnel qui ont plus de 55 ans et 20 ans d'ancienneté. "Il a fallu qu'on adapte les horaires, mais on a aussi engagé un renfort", note Julien Verdbois, responsable adjoint. "L'entreprise va, en plus, bénéficier d'une aide de l'Etat, pour une durée d'à peu près deux ans".