Ce vendredi Thomas de Bergeyck reçoit Bruno Humbeeck. Le psychopédagogue, chercheur en pédagogie familiale et scolaire à l'Université de Mons et membre associé du laboratoire Civiic de l'université de Rouen sort un livre plein de positivisme : EDUQUER A L’EMERVEILLEMENT chez Racine. Il fait l’apologie du bonheur simple, celui que l’on a déjà sous les yeux et en soi. Loin des réalités virtuelles qui bien souvent prennent le dessus. Un ouvrage pour le repos de la conscience et la quête de joies.