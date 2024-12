Céline De Bruyn, échevine à Mons et première échevine PTB de l’histoire sera l’invité de Christophe Deborsu ce lundi 23 décembre à 7h50 sur BEL RTL. Que veulent les communistes dans la 4ème ville wallonne ? Après Mons, Forest et Molenbeek arriveront-ils à la tête de la Wallonie. La ville de Mons est-elle en cessation de paiement ? Bref : beaucoup de questions. On espère autant de réponses.