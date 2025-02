L’invité de 7h50 - Kyan Khojandi - Comédien

L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Kyan Khojandi. Le comédien de 42 ans vient nous présenter la sortie de BREF 2. Le retour de la mini-série culte de Canal Plus réapparait sur Disney Plus en format plus long : 6 épisodes de 35 minutes sur la vie à 40 ans. Entre un boulot de merde, une copine qui se fait la malle, un meilleur ami très lourd et une coloc pas si mal finalement … La série avait révolutionné les codes du genre en 2011 avec son montage ultra-rythmé et ses séquences très cut de quelques frames.