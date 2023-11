Ce jeudi matin, Martin Buxant recevait Fabrice Brion. CEO et fondateur d’I-Care, Brion est nominé comme entrepreneur de l’année : il vient de dealer avec ABInbev le contrat d’entretien de toutes les usines du géant brassicole dans le monde. Son entreprise est basée à Mons et compte aujourd’hui 750 employés. Les success-stories wallonnes, ça existe et c’est sur RTL qu’on en parle.