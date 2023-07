Accident dans un parc d'attraction: un château gonflable s'envole avec un homme et sa fille de quatre ans

Dimanche après-midi, "sous l'effet de fortes bourrasques de vent, une animation de type château fort s'envolait, projetant à une cinquantaine de mètres" les victimes dans ce parc, baptisé Wonderland Waterpark et situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, a précisé le parquet de Draguignan dans un communiqué. En arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours, le père et sa fille avaient pu retrouver une activité cardiaque avant leur hélitreuillage vers des hôpitaux marseillais. Le père est ensuite décédé dimanche en fin de journée. "Le vent s'est levé et la structure a été mise à mal, donc ils (les gérants du parc) ont décidé de suspendre l'activité. C'est à ce moment-là que l'accident a eu lieu", a précisé à l'AFP le procureur par intérim de Draguignan, Guy Bouchet. L'enquête, ouverte pour blessures et homicides involontaires, a été confiée à la gendarmerie. Le parc aquatique a ouvert en juin. "Comment un parc aquatique que l'on avait accepté sur le territoire communal pour apporter de la joie, du bonheu