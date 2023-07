"C'est la fin du monde", "Déluge de grêle": scènes de chaos en France où des orages "violents" ont fait des dégâts

Météo-France a levé mardi soir la vigilance rouge, une mesure rare qu'elle avait déclenché sur cinq départements de l'est de la France en raison d'un violent épisode orageux qui a causé des dégâts matériels et privé des milliers de foyers d'électricité, mais sans faire de blessés. Sur Twitter, les vidéos s'enchaînent et les utilisateurs réagissent. "C'est quoi ça ?? C'est la fin du monde ??", se demande un Français face à un déluge de grêle. "Déluge de grêle au passage de l'orage un peu avant 20h sur le nord-est de Dijon", publie un autre usager du réseau social.