Collision aérienne à Washington: "Est-ce que je pense que cela était évitable ? Absolument"

Plus de 60 personnes étaient présumées mortes après qu’un avion de ligne régional d’American Airlines est entré en collision avec un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine mercredi 29 janvier, avant de s’écraser dans les eaux glacées du fleuve Potomac, près de l’aéroport national Reagan de Washington. Lors d’une conférence de presse jeudi 30 janvier, le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a déclaré que l’hélicoptère et l’avion suivaient des schémas de vol standards et qu’il n’y avait eu aucune défaillance dans les communications. "Est-ce que je pense que cela était évitable ? Absolument", a ajouté Duffy.