2 millions de véhicules électriques d'ici 2030 en Belgique: les bornes de recharge seront-elles assez nombreuses?

Les Belges sont de plus en plus nombreux à opter pour des véhicules électriques. Mais y aura-t-il suffisamment de bornes pour les recharger ? Nous nous sommes rendus au siège du groupe Colruyt à Hal, où se trouve l'un des plus grands parcs de recharge en Europe.

C'est devenu une habitude quotidienne pour des dizaines d'employés de l'entreprise: brancher son véhicule électrique avant de commencer la journée de travail. "C'est très simple en utilisation. Les collaborateurs, moi-même, nous arrivons le matin, on branche la voiture à la borne, on la charge. C'est aussi simple que ça", nous montre Maarten Van Houdenhove, responsable communication externe chez Colruyt Group.

Un geste d'autant plus simple que le parking dispose de 326 bornes électriques, ce qui en fait le plus grand parc de recharge d'Europe. Pour Colruyt, l'investissement était inévitable, car l'entreprise veut faire de l'électrique la norme pour ses voitures de société. "À partir de cette année-ci, nos collaborateurs qui ont le choix d'avoir une voiture de société pourront exclusivement choisir une voiture électrique", confirme le responsable communication. "Donc on veut vraiment aller vers la conduite verte à 100% électrique et ce parc nous aide vraiment fondamentalement à avancer vers cette mobilité verte."