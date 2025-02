Les ventes de voitures Tesla en chute libre: le comportement d'Elon Musk en cause?

Il y avait d'abord le geste controversé d'Elon Musk. Il y avait ensuite sa participation à l'un des meetings du parti d'extrême droite allemand. Son comportement a-t-il aujourd'hui une incidence sur les ventes de véhicules de sa marque ?

Depuis 5 ans, Francis possède une voiture Tesla. Il doit bientôt la remplacer et hésite à changer de marque. "On va voir un petit peu son comportement. Disons que quand on achète une Tesla, on l'enrichit. Donc je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Avec ce qui vient sur le marché, il y a d'autres modèles. Maintenant, c'est clair qu'avec celle-ci, moi, j'étais super satisfait. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je suis en réflexion pour l'instant", admet-il.