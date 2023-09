Des soldats et des civils recherchent des survivants du tremblement de terre dans les décombres de la région de Taroudant, dans la vallée du Sous, à quelque 90 kilomètres à l'est d'Agadir. Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes.