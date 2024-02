Une personne est morte et cinq autres ont été blessées lundi après des coups de feu tirés sur un quai du métro de New York, a annoncé la police de la mégapole américaine. La personne décédée est un homme de 34 ans et les cinq blessés sont deux femmes et trois autres hommes, âgés de 14 à 71 ans, ont indiqué des gradés de la police (NYPD) lors d'un point presse au pied du métro aérien de l'arrondissement new-yorkais du Bronx, le plus défavorisé de la ville.