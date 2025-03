Les Ukrainiens réagissent avec stupeur et colère après un échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Le président américain a accusé son homologue ukrainien d’être "irrespectueux" et "pas reconnaissant" envers les États-Unis, suscitant des réactions indignées en Ukraine, où l’on craint un impact sur l’aide militaire.