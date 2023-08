Inondation spectaculaire de la station de métro la plus connue de New York

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) diffuse des vidéos de rideaux d'eau dégringolant en cascade vers 03H00 (07H00 GMT) des plafonds de la station Times Square - 42e rue, au coeur de Manhattan, et engloutissant très rapidement les voies de plusieurs lignes. La station de métro la plus connue et la plus fréquentée de New York, Times Square, a été la proie à l'aube d'une inondation spectaculaire provoquée par la rupture d'une canalisation dans cette mégapole aux infrastructures vieillissantes. Le trafic a bien évidemment été interrompu et l'arrivée d'eau coupée dans le quartier, le temps pour des centaines d'ouvriers et d'ingénieurs de la MTA de pomper et de nettoyer. Tout est rentré dans l'ordre à la mi-journée.