La Belgique appelle Israël à respecter le droit international

La Belgique reconnaît à Israël le droit de se défendre, "mais cela doit se faire dans le respect du droit international et du droit international de la guerre", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo vendredi lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du conseil des ministres. "Les conflits armés n'échappent pas aux règles internationales. Celles-ci doivent être respectées? Nous demandons donc que la réponse d'Israël soit proportionnée. Punir l'ensemble de la population de Gaza n'est pas acceptable. Couper l'eau, l'électricité et internet ne l'est pas non plus." Pour le gouvernement belge, "la seule solution durable est et restera une solution négociée, dans le respect des droits humains de chaque habitant d'Israël et de Palestine." Pour le Premier ministre, cette négociation ne peut pas avoir lieu avec le Hamas. "Le Hamas est une organisation terroriste", a-t-il rappelé. "Il ne pourra jamais être un interlocuteur. Tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes pris en otage doivent