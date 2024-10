Ce petit Bavarois porte encore des couches mais cela ne l'empêche pas de tenir un pinceau : Laurent Schwarz a trois ans et s'est découvert une passion pour la peinture abstraite il y a environ un an, lors d'un voyage dans un hôtel familial. Depuis, il est devenu une star d’Instagram et du monde de l’art, ses tableaux se vendant pour plusieurs milliers d'euros. Certains médias l'ont même déjà surnommé le "Mini-Picasso".