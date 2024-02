Le bilan grimpe encore au Chili après les violents feux de forêts: au moins 123 morts, le pays en deuil national

Le Chili observe mardi son deuxième et dernier jour de deuil national, en mémoire des 123 victimes des incendies dévastateurs, qui ont aussi fait des centaines de disparus et laissé des milliers de personnes sans-abri dans les régions touristiques du centre et du sud du pays. "J'ai encore une boule dans la gorge et pas tant à cause des dégâts matériels (...) J'ai perdu plusieurs amis parmi les voisins... C'est ce qui fait le plus mal", déplore Hugo de Filippi, un mécanicien de 34 ans d'un quartier sinistré de la station balnéaire de Viña del Mar, à 120 km au nord de Santiago.