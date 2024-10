Le roi Philippe et la reine Mathilde poursuivent leur visite d'État en France avec une étape importante à Lille. Un programme riche attend le couple royal, mêlant histoire, coopération universitaire et rencontres diplomatiques. Cette visite, bien plus qu'une simple formalité, s'inscrit dans une tradition entre la Belgique et la France. Découvrons les détails et les enjeux de cette journée particulière.