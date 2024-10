En préambule d'un dîner au palais de l'Elysée, le roi Philippe et le président Macron portent un toast à l'amitié franco-belge, devant plus d'une centaine d'invités. Le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde sont en France pour une visite d'Etat de trois jours en France, qui vise à approfondir les relations bilatérales notamment en matière de défense et de transition énergétique.