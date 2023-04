Des pompiers et des équipes de secours se sont rendues sur le site d'un parking de plusieurs étages à New York qui s'est effondré, faisant au moins un mort et cinq blessés. Le bâtiment situé sur Ann Street "s'est effondré jusqu'au niveau de la cave", a déclaré Kazimir Vilenchik, responsable par intérim du département des bâtiments de New York, lors d'une conférence de presse organisée sur les lieux.