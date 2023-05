Rennes: la mère de l'enfant de 14 ans vivant reclus s'exprime

C'est une histoire bien sombre que relayent nos confrères de Ouest-France. Un adolescent de 14 ans a été accueilli dans un hôpital de Rennes en juillet 2022 dans un état très préoccupant. Une enquête a été ouverte sur la situation du jeune homme et sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. En effet, cette femme de 48 ans est soupçonnée d'avoir caché l'existence de cet enfant depuis sa naissance, soit depuis... 14 ans. Selon le quotidien, c'est la mère qui s'est présentée aux urgences avec son fils, victime d'un malaise. Pesant seulement 25 kilos, soit un poids pas du tout adapté à son âge, l'ado s'exprime assez mal et présente un retard mental assez conséquent.