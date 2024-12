Météo: grisaille et chutes de neige localisées, que nous réservent les prochains jours?

Le ciel sera très nuageux ce samedi avec possibilité de quelques gouttes de pluie, surtout sur l'ouest du pays. En cours de journée, une faible perturbation traversera le pays. Elle pourra donner des précipitations hivernales en Ardenne. Les maxima varieront entre 0 et 8 degrés sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Ce soir, la perturbation traînera encore sur l'est du pays, donnant de la neige sur les hauteurs et de la pluie en vallée. Elle s'évacuera ensuite vers l'Allemagne après minuit et sera suivie par des éclaircies à partir de l'ouest. Par la suite, des nuages bas se formeront avec un risque de brouillard givrant au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima varieront entre 0 et 6 degrés sous un vent généralement modéré.