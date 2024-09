"Shogun", première série non anglophone élue meilleure série dramatique aux Emmy Awards

La barrière des sous-titres aux Etats-Unis est définitivement levée: malgré ses nombreux dialogues en Japonais, la série "Shogun" a triomphé dimanche aux Emmy Awards, avec le prix de la meilleure série dramatique et un nombre record de récompenses. Cette adaptation du roman de James Clavell, qui explore les luttes de pouvoir dans le Japon du 17e siècle, a récolté 18 trophées lors de cet équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Elle devient la première série non anglophone à remporter la récompense reine et a également reçu le prix de la meilleure réalisation.