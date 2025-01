Le président américain Donald Trump a signé des décrets sur l'IA, la cryptomonnaie, la déclassfications de documents liés aux assassinats de Kennedy et Martin Luther King, et 23 pardons pour des militants anti-avortement. Il a aussi répondu aux questions des journalistes sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Chine, l'OTAN et l'intelligence artificielle.