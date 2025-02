Adrian Simancas, 24 ans, pagayait le 8 février au large du Chili lorsqu'une baleine à bosse a surgi et l'a avalé, lui et son kayak jaune. Quelques secondes plus tard, le jeune homme est remonté à la surface alors que la baleine s'éloignait. Une mésaventure filmée par son père devenue virale.