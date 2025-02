Au Palais de Justice de Bruxelles, un homme apprend sa condamnation à trois ans ferme... et disparait

Un homme, accusé de traite d'êtres humains et de prostituion, a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. Une peine que ce dernier n'a, semble-t-il, pas appréciée puisqu'il s'est tout simplement enfui de la salle d'audience au moment de la prononciation du jugement.

S'en est suivi une agitation inédite. Les agents de police présents pour encadrer les lieux se sont mis à chercher et fouiller l'édifice de fond en comble afin de retrouver l'homme, qui n'est visiblement pas sorti du Palais de justice à en croire des témoins sur place. "Ils ont fait l’erreur de ne pas prévoir de policiers pour procéder à son arrestation immédiate et, maintenant, tous les policiers sont sur les dents et le cherchent dans le palais de Justice dont il ne serait pas sorti ! C’est à mourir de rire !", a affirmé une source anonyme.

On ignore à ce stade si l'homme a été retrouvé.