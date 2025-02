200 km pour des courses: comment le gouvernement veut convaincre les Belges de dépenser leur argent… En Belgique

Franchissez-vous la frontière pour vos courses et faire des économies? Les prix de certains produits, comme l'eau, les sodas, le café, le thé, sont souvent plus intéressants à l'étranger. Ce phénomène, le nouveau gouvernement fédéral veut l'enrayer en dégageant un budget de 100 millions d'euros qui permettrait de réduire des taxes et des accises.

Les clients belges sont présents par dizaines dans les rayons pour acheter des bouteilles d'eau de marques françaises. Certains d'entre eux viennent même de loin : "Une heure pour venir. On vient de Liège", nous répond-elle. Un autre Belge nous dit qu'il fait 200km pour faire ses courses : "On vient en général tous les 4 mois faire nos provisions. On vient de Wavre".

Sur le parking d'un hypermarché en France, nous ne trouvons quasiment que des plaques belges et des caddies remplis de bouteilles d'eau, moins chères qu'en Belgique. "J'en ai pour plus ou moins 500. En Belgique, c'est le double", nous montre une cliente.

Un Belge sur trois achète des boissons à l'étranger. Une bouteille d'1.5L coûte en moyenne 1,53 euro du litre en Belgique, contre 1,27 euro aux Pays-Bas, 99 centimes en Allemagne, et un peu plus d'un euro en France pour une bouteille d'1.75L.

Les boissons sont plus chères chez nous à cause d'une taxe sur les emballages et des accises sur le sucre qu'elles peuvent contenir. Le nouveau gouvernement prévoit de diminuer ces taxes pour tenter de faire revenir les clients belges.

On pense qu'indirectement, on va récupérer une partie de ce montant

Mais diminuer ces taxes... c'est aussi un manque à gagner pour l'État, chiffré à 100 millions d'euros. Le ministre David Clarinval explique la décision : "Si les Belges ne vont plus à l'étranger faire leurs courses, on va voir par contre une augmentation du commerce en Belgique. Et là, qui dit commerce en Belgique dit paiement de TVA et autres taxes. Donc, certes, c'est un impact direct de 100 millions, mais on pense qu'indirectement, on va récupérer une partie de ce montant par la consommation qui va croître en Belgique."