Pendant dix ans, Gisèle Pélicot a été droguée et violée par son mari et de nombreux autres hommes. Aujourd’hui, à 71 ans, elle se tient debout face à ses agresseurs et refuse le silence : le procès, médiatisé à sa demande, expose au grand jour l’horreur qu’elle a vécue. Gisèle incarne désormais une lutte universelle : celle de rendre la honte aux coupables.