Voici la dernière vidéo d'Evgueni Prigojine vivant

Une vidéo récemment publiée du chef mercenaire de Wagner prétend le montrer en Afrique quelques jours seulement avant sa mort. Cette courte vidéo a été publiée le 30 août par la chaîne Grey Zone Telegram liée à son groupe Wagner. Ses vêtements de camouflage et son chapeau ainsi que sa montre correspondent à son apparence dans une vidéo publiée le 21 août, qui, selon lui, avait également été tournée en Afrique. Sa référence au week-end implique que cette video devrait avoir été réalisée le 19 ou le 20 août, trois ou quatre jours seulement avant que lui et d’autres personnalités et gardes du corps de Wagner ne soient tués dans un accident d’avion au nord de Moscou le 23 août. En juin, Evgueni Prigojine avait organisé une mutinerie avortée contre les commandants militaires russes au cours de laquelle ses troupes ont brièvement pris le contrôle de la ville de Rostov et ont avancé vers Moscou.