Voici les poissons filmés et pêchés à la plus grande profondeur jamais atteinte... et ils ne ressemblent pas du tout à ça

Des scientifiques ont battu le record du monde du poisson le plus profond jamais pêché, ainsi que du poisson le plus profond jamais filmé devant une caméra. Des poissons-limaces juvéniles faisant partie de la famille des Liparidae ont été filmés en août 2022 à une profondeur de 8 336 mètres dans la fosse d'Izu-Ogasawara, battant le précédent record dans la fosse des Mariannes de 158 mètres. Quelques jours plus tard, l'équipe a collecté deux poissons-limaces à 8 022 mètres de profondeur dans la fosse du Japon, le premier poisson jamais collecté à plus de huit kilomètres de profondeur. "Si quelqu'un trouve un poisson plus profond, ce ne sera pas de beaucoup", a déclaré à Reuters le scientifique en chef de l'expédition de recherche en haute mer, Alan Jamieson, ce lundi 3 avril. L'expédition de recherche de l'Université d'Australie occidentale et de l'Université des sciences et technologies marines de Tokyo faisait partie d'une étude de 10 ans sur les poissons les plus profonds du monde.