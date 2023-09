Des Belges combattent en Ukraine. Parmi eux, un jeune de 22 ans qui servait auparavant dans l’armée belge. Il a rejoint dès les premiers jours de la guerre la Légion internationale ukrainienne. Il était en Belgique pour quelques jours, le temps d’une permission. Chantal Monet et Catherine Vanzeveren l’ont rencontré. Ce légionnaire témoigne de sa vie depuis un an et demi au front.