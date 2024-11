Denis Van Weynbergh, Jonas Gerkens et Romain Van Enis incarnent la passion belge pour la course au large. En route pour le Vendée Globe, Denis se prépare à braver les océans seul. De leur côté, Jonas et Romain poursuivent aussi leurs rêves marins, chacun avec des objectifs ambitieux. Les défis financiers, l’endurance physique, et la soif de liberté caractérisent cette quête d’aventure en haute mer.